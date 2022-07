Edmond de Rothschild REIM baut Führungsteam aus

Bert-Jan Scheffer

Edmond de Rothschild REIM verstärkt sein Führungsteam mit Bert-Jan Scheffer, Martijn Vlasveld sowie Onno Scheij und unterstreicht damit die Strategie, das Fonds- und Mandatsangebot mit einem regionalen, sektorspezifischen oder thematischen Schwerpunkt auszubauen, um den Anforderungen der Bestands- und Neukunden gerecht zu werden.

Bert-Jan Scheffer und Martijn Vlasveld stoßen als Managing Director – Head of Business & Product Development bzw. Managing Director – Head of ESG zu Edmond de Rothschild REIM. Onno Scheij, derzeit Managing Director und Head of Benelux, wird auf Plattformebene zum Head of Asset Management befördert.



Nach der Umbenennung der lokalen Geschäftseinheiten in Edmond de Rothschild REIM und der Integration der Teams wurden verschiedene neue Strategien in den Bereichen Wohnen, Leichtindustrie und Logistik, Private Real Estate Debt und Büroflächen erfolgreich eingeführt und ausgebaut.



Um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und die Effizienz als Team an den europäischen Märkten zu steigern, erfolgten folgende Ernennungen und Beförderungen:



• Bert-Jan Scheffer (42) tritt als Managing Director – Head of Business & Product Development ins Unternehmen ein. Bert-Jan Scheffer begann seine Karriere bei ING Real Estate im Dachfondsgeschäft und war anschließend knapp zehn Jahre für die Immobilienallokation der Shell-Pensionsfonds zuständig. Er verantwortete weltweit Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen im Wert von über 7,5 Mrd. Euro. Seine Aufgabe ist es nun, die Nachfrage der Kunden zu antizipieren, neue Strategien zu entwickeln sowie die Vermarktungs- und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zu koordinieren. Er wird in Amsterdam arbeiten.



• Martijn Vlasveld (41) startet als Head of ESG bei Edmond de Rothschild REIM. Martijn Vlasveld war bei ING Real Estate und CBRE Global Investors fast fünfzehn Jahre für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich und besaß gleichzeitig Verantwortung für das Asset- und Portfoliomanagement. Edmond de Rothschild REIM ist ein von Überzeugungen geleitetes Investmenthaus mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit. Martijn Vlasveld verantwortet nun die Berücksichtigung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in allen Produkten des Unternehmens und den Investment- und Asset-Management-Prozessen und harmonisiert die Datenerfassung, um ein einheitliches Reporting zu gewährleisten. Zudem verantwortet er den Ansatz in Bezug auf die Netto-Null-Ziele. Er wird in Amsterdam arbeiten.



• Onno Scheij (54) wird zum Head of Asset Management – Edmond de Rothschild REIM – befördert. Onno Scheij ist seit mehr als 20 Jahren als Senior Real Estate Management Professional anerkannt und auf dem Benelux-Markt tätig. Zunächst war er Partner bei Horizon and Cording und als solcher maßgeblich an der Integration der Plattform Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management beteiligt. Basierend auf der Überzeugung, dass die Asset-Management-Prozesse ein wichtiger Bestandteil der Performance sind, soll Onno Scheij die Einheitlichkeit der gesamten Plattform gewährleisten, insbesondere bei Mehrländermandaten. Zudem wird er die Teams vor Ort in bestimmten Situationen unterstützen. Als Head of Benelux wird er in Amsterdam arbeiten.



Mit diesen Neueinstellungen soll die Fähigkeit von Edmond de Rothschild REIM gestärkt werden, als ein Team zu agieren, in der Überzeugung, dass die lokale Präsenz auf den Immobilienmärkten ein entscheidender Faktor für die Performance und Verwaltung der Assets ist. Zugleich werden die Kontakte zu Investoren gestärkt und die Zusammenarbeit mit anderen Geschäftseinheiten der Edmond de Rothschild Gruppe verbessert.



„Ein gestärktes Team auf Plattformebene wird unsere Kapazitäten für das Wachstum unserer bestehenden Produkte und die Einführung neuer Strategien mit größerer Sichtbarkeit auf dem Markt erhöhen und eine engere Zusammenarbeit zwischen unseren lokalen Teams ermöglichen“, kommentieren Pierre Jacquot und Arnaud Andrieu, Co-CEOs.