Edmond de Rothschild kauft sich bei Cording ein

Um ihr Immobilieninvestment-Geschäft zu stärken und weiter auszubauen, erwirbt die Schweizer Edmond de Rothschild S.A. eine mehrheitliche Beteiligung an der Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Cording Real Estate Group mit Hauptsitz in London. Cording agiert auf den Märkten in Deutschland, Großbritannien sowie Benelux und hält Verwaltungsmandate mit einem Volumen von 2,3 Milliarden Euro.

.

Genau diese Märkte haben die Schweizer im Visier. Über den Einstieg bei Cording verschafft sich die Edmond de Rothschild Gruppe, respektive deren Schweizer Asset-Manager Orox (Assets under Management in Höhe von 1,5 Milliarden Euro) sowie deren französisches Immobilien-Investmentunternehmen Cleaveland (4 Milliarden Euro) offene Eingangstüren. Cording beschäftigt rund 80 Mitarbeiter, die sich auf fünf Büros in Deutschland, zwei auf der Insel und eine Niederlassung in den Niederlanden verteilen.



„Das Team und die Ausrichtung von Cording stützen unser Immobilienangebot und erlauben uns den zeitnahen Eintritt in neue Märkte. Zudem erreichen wir eine Positionierung als potenter Marktpartner in den Sektoren Immobilienanlagen und Vermögensverwaltung“, so Ariane de Rothschild, Präsidentin des Exekutivkomitees von Edmond de Rothschild. Der strategische Schulterschluss umfasst ein Volumen von 7,8 Milliarden Euro und muss von den verantwortlichen Behörden noch genehmigt werden. Die Transaktion wird vermutlich im vierten Quartal des Jahres in trockenen Tüchern sein. Rodney Bysh agiert weiterhin als Geschäftsleiter der Cording Real Estate Group, John Partridge behält seine Position als Vorsitzender des Cording-Geschäfts.



“Seit der Gründung der Firma in 2008 hat sich das Leitungsteam bestrebt, ein umfassendes nordeuropäische Investmentangebot aufzubauen, das Investoren dank Gründlichkeit und Know-how erstklassige Geschäfte und Anlagestrategien bietet. Wir betrachten Edmond de Rothschild als einen starken und soliden Partner mit tiefer Branchenexpertise und exzellentem Marktzugang. Diese Transaktion ermöglicht uns, unsere weitere Entwicklung zu fördern", so Rodney Bysh, Geschäftsleiter der Cording Real Estate Group.