Edmond de Rothschild Gruppe kauft Gewerbeobjekt bei Berlin

Ein Fonds der Edmond de Rothschild Gruppe hat in Velten bei Berlin im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion eine ca. 9.490 m² große Gewerbeliegenschaft erworben. Das veräußernde mittelständische Unternehmen wird langfristig als Mieter am Standort verbleiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Viele Unternehmen benötigen für größere Investitionen mehr Eigenkapital. Bei der ,Sale and Lease Back‘-Transaktion gewinnt das verkaufende Unternehmen, da sich dessen höhere Eigenkapitalquote positiv auf das Rating auswirkt. Der Käufer hat in eine Immobilie investiert, profitiert langfristig von der Wertsteigerung des Objekts sowie kurzfristig von Mietzahlungen. Es freut uns sehr, dass wir diese Win-win-Situation auch in diesem Fall in Velten bei Berlin begleiten durften“, sagt Sebastian König, Leitung Industriefläche, Engel & Völkers Commercial Berlin.