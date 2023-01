Edmond de Rothschild engagiert Arnaud Benoit

Seit dem 1. Januar 2023 ist Arnaud Benoit als Investmentmanager Europe bei Edmond de Rothschild REIM tätig.

.

Parallel zur Strategie von Edmond de Rothschild REIM, ihr Fonds- und Mandatsangebot auszuweiten, hat die Gruppe auch das Ziel, die Club-Deal- und Separate-Account-Aktivitäten in allen Regionen, Sektoren und Anlagethemen, die von der Gruppe abgedeckt werden, weiter auszubauen.



Nach der Integration diverser lokaler Unternehmen sowie Teams und der Umbenennung in Edmond de Rothschild REIM wurden mehrere neue Strategien in den Bereichen Wohn- und Büroimmobilien, Light Industrial und Logistik als auch Private Real Estate Debt erfolgreich eingeführt und ausgebaut.



Arnaud Benoit, 35 Jahre alt, widmet sich zukünftig der Erschließung pan-europäischer Club-Deals und Separate-Account-Mandate. Benoit begann seine Karriere bei AEW Europe in London (ehemals Curzon). Im Anschluss war er über 10 Jahre in der Private-Equity-Firma Resolution Property in verschiedenen Positionen in den Bereichen pan-europäische Investitionen und Kapitalmärkte tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit führte er eine Vielzahl an Immobilientransaktionen durch. Die Transaktionen umfassten verschiedene Nutzungsarten und deckten das gesamte Risikospektrum (von Core bis Opportunistic) ab. Im Rahmen der starken Erfolgsbilanz der Gruppe und der engen Zusammenarbeit mit den lokalen Teams soll Benoit neue Chancen erschließen und die Kapitalisierung einzelner Transaktionen (Einzelanlagen oder Portfolios) mit länderübergreifendem Kapital straffen. Ansässig in London berichtet er an Bert-Jan Scheffer, Head of Business & Product Development.



Diese Einstellung soll Edmond de Rothschild REIM weiter stärken, mit der Überzeugung, dass lokale Präsenz auf den Immobilienmärkten ein wichtiger Treiber für die Wertentwicklung und die Verwaltung von Vermögenswerten ist. Dadurch sollen auch die Kontakte zu Investoren und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe verbessert werden.



„Der starke Investment-Background von Arnaud Benoit und sein Netzwerk werden es ihm ermöglichen, zusammen mit unseren lokalen Investmentteams attraktive Transaktionen im Namen unserer Kunden durchzuführen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass er einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, die Erwartungen unserer Kunden weiterhin zu erfüllen und zu übertreffen und die EdR REIM-Plattform weiter auszubauen“, kommentiert Bert-Jan Scheffer.