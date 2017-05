Edinburgh House trennt sich von Center-Trio

Edinburgh House Estates arbeitet weiter an einer strategischen Portfolio-Bereinigung und hat daher ein Shopping Center-Trio „aussortiert“: Die Südharz-Galerie im thüringischen Nordhausen und die Galerie am Schlossberg im ebenfalls in Thüringen gelegenen Sondershausen sowie die Rathaus-Galerie im nordrhein-westfälischen Wuppertal wurden an einen Investor aus Berlin veräußert. Die Transaktion wurde käuferseitig von der Curator r.e.m. AG, und auf Verkäuferseite von Estama gemanagt. Die rechtliche Beratung des Verkäufers übernahm Taylor Wessing aus Hamburg.

Der Verkaufspreis wird wenig aussagekräftig mit „im hohen zweistelligen Millionenbereich“ verlautbart. Konkreter sind die mitgeteilten 55.000 m² Mietfläche (in toto), die...

