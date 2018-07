Berliner Edge Grand Central erhält Well GoldCore & Shell

Edge Grand Central wird als erstes Gebäude in Deutschland nach dem Well Building Standard für Well-being mit Gold Core & Shell vorzertifiziert. Das neunstöckige Multi-Tenant-Gebäude mit rund 22.800 m² Büro- und Communityflächen entsteht in der Invalidenstraße 64 - in der Europacity am Berliner Hauptbahnhof - und wurde bereits von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Platin vorzertifiziert. Bei Fertigstellung im ersten Quartal 2020 wird es das „innovativste und smarteste Bürogebäude Deutschlands“ sein, so die Beteiligten. Für den Projektentwickler OVG Real Estate ist es das dritte Projekt in der Hauptstadt [wir berichteten], das bereits an den Fondsmanager TH Real Estate verkauft ist [wir berichteten].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. OVG Real Estate GmbH Edge Technologies Berlin

Der Well Building Standard ist der weltweit erste Zertifizierungsstandard für Gebäude, der sich ausschließlich auf Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer fokussiert. Definiert wurde der Standard erst 2014 vom International Well Building Istitute (IWBI) in den USA. Bewertet werden u.a. Beleuchtungssituation, Belüftung, Wasserqualität, Komfort, architektonische Merkmale zur Stressverminderung, Ernährungs- und Fitnessangebote sowie der allgemeine Innovationsgrad des Gebäudes. Das Besondere im Vergleich zu anderen Zertifikaten: Die Ergebnisse werden über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes in regelmäßigen Abständen überprüft.



„Beim Well-Zertifikat geht es nicht um ein Label, das man einmalig erwirbt. Es beinhaltet die dauerhafte Verpflichtung, sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer zu engagieren. Das entspricht genau unserer Philosophie, bessere Gebäude für Mensch und Umwelt nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu betreiben. Die Basis hierfür bietet die einheitliche Edge-Technologieplattform, die uns und den Gebäuden einen kontinuierlichen Lernprozess ermöglicht und jederzeit mit neuen innovative Features weiterentwickelt werden kann,“ so Martin Rodeck, Vorsitzender der Geschäftsführung von Edge Technologies in Deutschland.



Edge Technologies will seinen Kunden ein weltweit einheitliches Nutzererlebnis bieten und stattet daher alle Edge-Gebäude mit einem hochmodernen IP- bzw. Internet Protocol-Backbone aus. Diese Technologie bildet das Rückgrat der Kommunikationsinfrastruktur und die Grundlage für verschiedenste komfort- und effizienzsteigernde Anwendungen aus dem Internet of Things (IoT). Ergänzt wird dies durch eine benutzerfreundliche Gebäude-App zur Buchung und Nutzung von Services und zur Anpassung der persönlichen Arbeitsumgebung.



Edge Technologies strebt das Zertifikat auch für seine weiteren Projekte in Deutschland an - etwa am Berliner Bahnhof Südkreuz oder in der Hamburger HafenCity. In Amsterdam wurde Edge Olympic bereits mit dem Well Core & Shellin Platin vorzertifiziert. Das Amsterdamer Gebäude ist wie auch das Berliner Edge Grand Central bereits für das Portfolio des Cityhold Office Partnership (CHOP) von TH Real Estate erworben worden [CHOP und Edge Technologies schließen strategische Partnerschaft ab ].