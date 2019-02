Edge Technologies baut neue Vattenfall-Zentrale in der Hamburger HafenCity

Vattenfall lässt seinen künftigen Firmensitz in der Hamburger HafenCity als Edge-Projekt errichten. Das international operierende Energieunternehmen wird rund 17.500 m² von insgesamt 21.800 m² Nutzfläche in dem neuen Gebäude anmieten. Die Fertigstellung des Gebäudes ist im vierten Quartal 2022 vorgesehen. Der aktuelle Sitz im Arne-Jacobsen-Haus in der City Nord ist derweil an Matrix Immobilien verkauft worden, die nach Auszug des Energieversorgers das 1969 fertig gestellte und denkmalgeschützte Gebäude revitalisieren und für den Nachmieter in eine neue Arbeitswelt verwandeln will.

