Edge eröffnet vierten Workspace in Hamburg

Nach drei erfolgreichen Standorten in Amsterdam und Berlin kündigt Edge Workspaces die Eröffnung eines vierten Standorts in Hamburg an.

.

Anfang 2024 eröffnet Edge Workspaces einen neuen Standort im Edge HafenCity. Dieses Projekt des Immobilienentwicklers liegt nur einen Steinwurf von seinem Schwestergebäude Edge ElbSide im Herzen der HafenCity entfernt. Das Unternehmen belegt 3.900 m² exklusiver Flächen, von denen 2.750 m² für Untermieter zur Verfügung stehen. Die restliche Fläche ist für Co-Working-Areas, Lounges und Teeküchen vorgesehen. Weitere 5.500 m², zu denen Bereiche wie das Atrium, der sogenannte Playground und Terrassen gehören, sind zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen. Damit steht für die Mieter von Edge Workspaces und alle anderen, die dort arbeiten, ein vielseitiges, kollaboratives Ökosystem zur Verfügung.



Obwohl das mobile Arbeiten an Bedeutung gewonnen hat, zeigen Markterkenntnisse, dass physische Büros ihre wichtige Bedeutung behalten haben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Büros Katalysatoren für Zusammenarbeit und Innovation sind und beruft sich dafür auf den Erfolg seiner drei bestehenden Standorte, die eine hohe Mieterzufriedenheit aufweisen. Damit ist Edge Workspaces gut positioniert, um die Chancen auf dem wiederauflebenden Büromarkt zu nutzen. Die Eröffnung des neuen Standorts von kennzeichnet einen entscheidenden Moment in der Hamburger Immobilienlandschaft, da hier nicht nur ein physischer Raum entsteht, sondern eine lebendige, vernetzte Gemeinschaft am Arbeitsplatz.



Direkt am Amerigo-Vespucci-Platz gelegen, hat sich das Edge HafenCity zu einem zentralen Ort in der Hamburger HafenCity entwickelt. Das 22.500 m² große Gebäude verfügt über ein großzügiges, sonnendurchflutetes Atrium.