Edge ernennt Jens Fieber zum Executive Commercial Director

Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 übernimmt Jens Fieber die kaufmännische Verantwortung bei Edge Deutschland. Im Jahr 2018 ist er in das Unternehmen eingetreten. Bislang hat er die Leitung des Standortes Hamburg verantwortet. Fortan wird er neben der Hansestadt auch die bundesweiten Akquisition, den Verkauf und das Vermietungsgeschäft verantworten.

Zu den früheren Berufsstationen des 35-Jährigen zählen die Funktion des Head of Acquisition Services bei der Catella Property GmbH sowie seine Tätigkeiten als Asset und Investment Manager bei der Corpus Sireo International SARL in Luxemburg. Jens Fieber absolvierte ein Studium zum Immobilienwirt und -Manager und ist CREA Certified Real Estate Investment Analyst (IREBS).



„Ich freue mich, mit Jens Fieber einen jungen und zugleich erfahrenen und dynamischen Leiter für die kaufmännische Geschäftsführung Deutschland gefunden zu haben. Jens kennt unser Unternehmen und unsere Vision hervorragend und besitzt ein sehr gutes Gespür für den Markt. Dank seines Know how und authentischen Wesens weiß ich die Weiterentwicklung unseres Geschäftes auf dem deutschen Markt in besten Händen", so Boudewijn Ruitenburg, COO von Edge.