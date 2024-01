Edge ElbSide in Hamburg an Vattenfall übergeben

Zweieinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung kann Vattenfall mit rund 1.450 Mitarbeitenden einziehen. Edge hat sein neues Bürogebäude in der Hamburger HafenCity an das Energieunternehmen übergeben.

.

Der Hauptmieter plant den Einzug am Amerigo-Vespucci-Platz 2 im Elbbrückenquartier für Frühjahr 2024. Weitere Mieter in der Immobilie sind die Unternehmen Fairfamily und KlimaInvest Green Concepts. Das neue Bürogebäude besitzt eine Gesamtfläche von 24.000 m². Die HanseMerkur Grundvermögen AG erwarb die Immobilie im Jahr 2020 in Form eines Forward Deals von Edge für eines ihrer Investmentvehikel und wird das Gebäude in Kürze übernehmen.



ElbSide wurde mit einer offenen Raumstruktur konzipiert und fördert so die effiziente Zusammenarbeit und Kommunikation. Darüber hinaus handelt es sich um das höchste Bürogebäude Deutschlands, das unter Einsatz der CO2-Emissionen reduzierenden Slim-Floor-Technologie gebaut wurde. Viele Sensoren analysieren beziehungsweise steuern Luftqualität, Lichtverhältnisse, Temperatur und Raumnutzung und ermöglichen eine automatische Regulierung für maximale Energieeffizienz und Wohlbefinden der Nutzer.



„Mit jedem Edge-Gebäude setzen wir neue Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Mieter. Mit dem Edge ElbSide haben wir erneut bewiesen, dass wir in diesem Sektor Pioniere sind. Wir freuen uns, Vattenfall in ihren neuen Büroräumen auf 19.000 m² willkommen zu heißen, die das Unternehmen bei der Erfüllung seiner Nachhaltigkeitsziele unterstützen und den Hamburger Mitarbeitern ein modernes und inspirierendes Arbeitsumfeld bieten,“ sagt Dr. Andreas Muschter Frics, CEO Edge für die DACH-Region.



Vattenfall wird als Hauptmieter des 17-stöckigen Smart Buildings mehr als 80 % des EDGE ElbSide nutzen. Das Gebäude verfügt über hoch effiziente Büroetagen, die an die spezifischen Bedürfnisse von Vattenfall angepasst werden können und mit ihren organischen Grundrissen moderne Arbeitsumgebungen herausragend abbilden. Innenliegende Treppen und Atrien bieten Transparenz und schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre.



Wir arbeiten an der Fossilfreiheit, auch in unserer eigenen Arbeitswelt. Wir setzen uns ein für eine Zukunft, in der es allen Menschen und Unternehmen möglich ist, fossilfrei zu leben und arbeiten, sich fossilfrei fortzubewegen sowie Dinge zu produzieren“, erklärt Christian Barthélémy, Vattenfall Deutschland-Chef. „Ich möchte mich beim Projektentwickler Edge für die Zusammenarbeit bedanken, sowie bei den Architekten, der Stadt Hamburg und der HafenCity Hamburg GmbH sowie insbesondere allen am Bau mitwirkenden Unternehmen und deren Beschäftigten. Ich freue mich, dass wir diese moderne Arbeitsumgebung inmitten des Elbbrückenquartiers bald gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Leben füllen werden“, fährt er fort.



Edge ElbSide ist als energieeffizientes Gebäude konzipiert. Es nutzt erneuerbare Energiequellen, ermöglicht seinen Nutzern die automatisierte Auswertung von Einsparpotenzialen und stellt zusätzlich eine umfassende E-Mobilitätsinfrastruktur mit Fokus auf das Radfahren bereit. Dies schafft einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz für Arbeit und Mobilität. Das Gebäude vereint eine Vielzahl effektiver digitaler Lösungen, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und das Wohlbefinden seiner Benutzer zu erhöhen.



Edge ElbSide strebt nach der Übergabe das Umweltzeichen HafenCity in Platin und die WELL Core Gold-Zertifizierung des International Well Building Institute an. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit der HafenCity Universität Hamburg zur Ermöglichung einer Forschungsarbeit zur effizienten Gebäudenutzung. Edge Elbside ist nicht das erste von Vattenfall genutzte Edge-Projekt. Die Vattenfall-Deutschlandzentrale befindet sich im von Edge realisierten Projekt Edge Suedkreuz Berlin, das in Holzhybrid-Bauweise errichtet wurde. Die Schlüsselübergabe erfolgte im August 2022 [wir berichteten].