Das belgische Unternehmen Edgard & Cooper hat Anfang November 2021 seinen neuen 255 m² großen Bürostandort im LaVista auf der Theo-Champion-Straße 2 in Düsseldorf-Oberkassel bezogen. Eigentümer und Vermieter der Immobilie ist die CA Immo Deutschland GmbH. Imovo hat den Suchprozess nach einem passenden Büro in Düsseldorf von Anfang an begleitet und erfolgreich zum Abschluss gebracht.

