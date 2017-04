Edeka zieht in den Berliner Humboldthafen

Uferpromenade des Projektes Humboldthafen H4

Lebensmittelhändler Edeka zieht in das Berliner Wohn- und Geschäftshaus Humboldthafen H4 in der Invalidenstraße und hat hier zirka 1.270 m² angemietet. Das im Bau befindliche Gebäudeensemble Humboldthafen H3 / H4, das vom Joint-Venture der LIP-Gruppe und der ABG-Unternehmensgruppe realisiert wird, liegt in direkter Nähe zum Hauptbahnhof am historischen Humboldthafen und verfügt im Erdgeschoss über attraktive Einzelhandels- und Gastronomieflächen in unmittelbarer Uferlage. Der preisgekrönte architektonische Entwurf des Gebäudes stammt von Hadi Teherani Architects. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2018 geplant.

In Wasserlage gegenüber dem Regierungsviertel werden derzeit insgesamt rund 43.000 m² BGF realisiert. Neben rd. 5.600 m² Einzelhandels- und Gastronomieflächen entstehen zirka 190 Mietwohnungen, rd. 9.200 m² Bürofläche sowie 170 Tiefgaragen-Stellplätze.



Neben der Edeka Minden-Hannover haben bereits ein Rossmann-Drogeriemarkt [Rossmann mietet ca. 800 m² Ladenfläche im Humboldthafen] sowie mehrere bekannte Gastronomieketten, darunter L'Osteria, Coffee Fellows und Otto's Burger im Humboldthafen H3/ H4 angemietet. Engel & Völkers Commercial war vermittelnd tätig. Etwa 18 Monate vor der geplanten Fertigstellung sind nun bereits deutlich über 50% der Erdgeschossflächen der Gebäude H3 und H4 an renommierte Einzelhandels- und Gastronomieketten vermietet. „Die Anmietung der Edeka bestätigt unsere Einschätzung, dass der Standort sowohl für Einzelhändler als auch für hochwertige Gastronomie höchstinteressant ist“, erläuterte Michael Jordan, Prokurist der LIP Ludger Inholte Projektentwicklung. „Das Interesse ist hoch, zahlreiche weitere Mietinteressenten – insbesondere für die attraktiven Uferlagen – sind vorhanden."