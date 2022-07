Edeka wird Nahversorger im Nürnberger Luitpoldviertel

Die KIB Gruppe, die das Stadtquartier auf dem ehemaligen Autohaus-Krauss-Areal zwischen Regensburger, Scharrer- und Hainstraße realisiert, hat mit Edeka einen renommierten Nahversorger für den Standort gefunden. Auf 1.500 m² wird hier die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen Ende 2023 eröffnen.

.

„Wir freuen uns sehr, in Zukunft ein wichtiger Teil dieses neuen Stadtquartiers zu werden. Von Anfang an hat uns das innerstädtische Konzept ‚Wohnen-Erholen-Einkaufen-Leben‘ ausgesprochen gut gefallen. Es entspricht in seiner Gesamtheit und sozialen Struktur, bei der alle Alters- und Sozialschichten berücksichtigt werden, zu 100 Prozent unserer Firmenphilosophie. Auch wir gehen, wo es möglich ist, mit unseren Märkten noch näher und damit nachhaltiger zu unseren Kundinnen und Kunden.“, so Susanne Wolf, Regionalleiterin im Geschäftsbereich Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen.



Die zukünftigen Marktbetreiber stehen mit Wolfgang Louzil und Christoph Schmitt schon fest. „Wir freuen uns auf die Herausforderung, in einem denkmalgeschützten Objekt unser Angebot präsentieren zu dürfen. Das ist schon etwas ganz anderes, als in ein Gebäude zu gehen, dass gänzlich nach den Bedürfnissen eines modernen Vollsortimentsmarktes geplant und errichtet wurde“, sagt Wolfgang Louzil.