Edeka wird Ankermieter in der Vesalia Mall in Wesel

Das ehemalige Esplanade-Center im niederrheinischen Wesel hat am 27. August 2020 unter dem neuen Namen Vesalia Mall neu eröffnet. Im Zuge der Neupositionierung der Gewerbeimmobilie wurde die IPH Handelsimmobilien vom Eigentümer, einem britischen Family Office, neben der Transaktionsbegleitung auch mit dem Vermietungs- und dem Projektmanagement mandatiert. Als neuer Ankermieter mit rund 3.000 m² Mietfläche konnte anstelle eines Saturn Elektronikmarktes Edeka gewonnen werden.

.

„Mit Edeka konnten wir einen leistungsstarken und modernen Mieter für die Immobilie gewinnen. Die neue Vesalia Mall ist zukünftig wieder ein zentraler Handelsstandort in der Weseler Innenstadt“, betont Jens Block, Projektleiter der IPH, und ergänzt: „Trotz der Corona-Pandemie konnten wir gemeinsam mit dem Generalplaner C3-Projektmanagement GmbH aus Lage und dem Bauunternehmen Jännekes aus Bochum den Umbau in knapp fünf Monaten fertigstellen“.



Die gemischt genutzte Immobilie in der Kreuzstraße 11-13/Esplanade in zentraler Innenstadtlage wurde unter anderem durch bauliche Maßnahmen aufwändig revitalisiert. So wurde die gesamte interne Erschließung durch die Neuanlage von Rollsteigen, Rolltreppen und Aufzügen verändert. Bereits im März dieses Jahres konnte der Altmieter Aldi die bestehenden 1.400 m² Einzelhandelsfläche wieder beziehen. Weitere Mieter sind die Bäckerei Büsch, der Textilist KiK sowie die Fitnesskette Easyfitness.



Mit der Vermietung der noch vakanten Handels- und Büroflächen im 1. und 2. Obergeschoss wird noch in 2020 gerechnet.