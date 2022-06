Edeka wird Ankermieter im Mercado Nürnberg

Edeka eröffnet im Herbst 2022 im Mercado Nürnberg einen der größten E-Center der Region. Der Lebensmittel-Supermarkt wird mit einer Fläche von 5.000 m² für das Mercado ein wichtiger neuer Ankermieter und Frequenzgarant.

.

Das Mercado Einkaufszentrum (Äußere Bayreuther Straße 80-84a) im Nürnberger Stadtteil Schoppershof ist mit seinem breiten Angebot von Mode und Beauty über Sport und Spielwaren bis hin zur Technik nicht nur ein beliebtes Einkaufszentrum zum Shoppen. Es ist auch ein praktischer Nahversorger mit Drogerie- und Supermärkten. Der neue Edeka Markt wird ab Herbst das Angebot im Mercado nicht nur ergänzen, sondern die Einkaufsqualität für alle Besucher weiter steigern.



„Wir sind stolz darauf, dass wir Edeka als Nachmieter für die Real-Fläche gewinnen konnten. So können wir unseren Kundinnen und Kunden demnächst im neuen E-Center ein topmodernes Einkaufserlebnis mit großer Produktvielfalt und zeitgemäßem Schwerpunkt auf regionale und Bio-Produkte anbieten. Das

wird die Anziehungskraft des Mercado in unserem Einzugsgebiet zusätzlich erhöhen", so Nadine Tschada, Mercado Center Managerin.



Edeka hat die Fläche in der Äußeren Bayreuther Straße 78 bereits übernommen, die Arbeiten zur Entkernung und zum Umbau der Räumlichkeiten laufen. Die Eigentümerin Union Investment [wir berichteten] und die Mieterin investieren im Millionenbereich in den Umbau und die Neugestaltung der Fläche. Auf einer Gesamtfläche von über 5.000 m² entsteht hier eines der größten und modernsten E-Center der Region. Die Eröffnung in dem von der Prime Firmengruppe gemanagten Objekt ist spätestens für das 4. Quartal 2022 geplant.



„Es ist uns eine große Freude, hier in diesem beliebten Einkaufszentrum, nur einen Steinwurf entfernt vom Nürnberger Nord-Ost-Bahnhof, einen großen Markt zu eröffnen“, ergänzt Susanne Wolf, Expansions-Regionalleiterin der Edeka Unternehmensgruppe NordbayernSachsen-Thüringen.