Edeka verlängert vorzeitig im Berliner Alexa

Union Investment hat den Mietvertrag mit Edeka im Berliner Shopping Center Alexa um weitere zehn Jahre verlängert. Obwohl der ursprüngliche Vertrag erst Ende Mai 2022 ausgelaufen wäre, hat sich der Lebensmitteleinzelhändler jetzt schon die Flächen gesichert. Edeka belegt 2.453 m² der rund 60.000 m² Nutzfläche des Einkaufzentrums.

