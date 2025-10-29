Edeka veräußert Logistikimmobilie in Wendelstein

Edeka hat eine Logistikimmobilie mit rund 6.500 m² Hallenfläche sowie etwa 16.000 m² Grundstücksfläche in Wendelstein bei Nürnberg verkauft. Käufer ist ein institutioneller Anleger aus Skandinavien.

.

Die Liegenschaft ist langfristig an eine Tochter der Edeka-Gruppe vermietet und umfasst Lagerfläche mit Trocken-, Kühl- sowie Tiefkühlfläche. Die Berater von BNP Paribas Real Estate waren bei der Transaktion vermittelnd für den Käufer tätig. Wendelstein befindet sich direkt vor den Toren Nürnbergs und ist über mehrere Autobahnen (A6, A9 und A73) optimal erreichbar.