Edeka unterzeichnet Mietvertrag im Stadtquartier Frankfurt-Süd

Langsam geht es los mit dem Stadtquartier Süd: Nachdem 2020 der Bebauungsplan für den neuen Stadtteil in Neu-Isenburg beschlossen wurde und die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen, gibt es mit Edeka nun bereits einen ersten bedeutenden Mietvertragsabschluss. Der Vollsortimenter mit integrierter Bäckerei und 95 Stellplätzen in der Tiefgarage wird auf 1.700 m² in das Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses am neu entstehenden „Platz zur Neuen Welt“ und damit in das künftige urbane Zentrum des Stadtquartiers Süd einziehen.

Anna Katharina Reeg, verantwortliche Projektentwicklerin bei Groß & Partner, freut sich, mit Edeka einen Ankermieter für das Stadtquartier Süd gewonnen zu haben.



Das gemischt genutzte Gebäude bildet den Auftakt zur Umsetzung des Quartiers und entsteht auf einem rund 4.500 m² großen Grundstück direkt am neuen Quartiersplatz zwischen der Schleussner Straße, Marie-Curie-Straße und dem Helene-Weber-Weg. Neben dem Edeka-Supermarkt sind ein Restaurant mit Außenterrasse, ein begrünter Dachgarten sowie fünf Obergeschosse für insgesamt 126 moderne Mietwohnungen mit Balkonen und Terrassen vorgesehen. Groß & Partner strebt für den Neubau eine DGNB-Gold-Zertifizierung an.



Insgesamt werden im Stadtquartier Süd nach der Fertigstellung bis zu 1.700 Menschen leben. Neben dem entsprechenden Wohnungsbau sei es das Ziel, attraktive urbane Räume mit einem vielfältigen Nutzungsmix zu schaffen, so Reeg. Der Vertragsabschluss mit Edeka trage in vielerlei Hinsicht dazu bei und garantiere eine hochwertige Versorgung des Quartiers. Hinzu komme die optimale Lage und hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz Neu-Isenburgs, die das neue Quartier zu einer Bereicherung für die gesamte Innenstadt machen.



Mit dem Stadtquartier Süd realisiert der Frankfurter Projektentwickler Groß & Partner gemeinsam mit der GEWOBAU auf einer rund 115.000 m² großen Fläche zwischen Schleussnerstraße, Frankfurter Straße und der Hugenottenallee einen neuen Stadtteil in Neu-Isenburg. In dem gemischten Quartier werden neben Wohnungen und Büroflächen auch Hotels, Einzelhandel sowie eine Kindertagesstätte entstehen. Eine Quartiersgarage bietet Platz für über 500 PKW-Stellplätze. Rund 9.500 m² des gesamten Areals sind für öffentliche Grünflächen vorgesehen.