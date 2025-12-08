Edeka Tischer feiert Eröffnung in Walldürn

Nach nur neun Monaten Bauzeit hat in Walldürn ein moderner Edeka-Markt mit 1.800 m² Verkaufsfläche eröffnet. „Dieser Neubau ist weit mehr als ein Supermarkt. Er ist ein starkes Signal für unsere Stadtentwicklung, für die lokale Wirtschaft und für die Attraktivität Walldürns als Wohn- und Arbeitsstandort. Projekte wie dieses zeigen, was möglich ist, wenn Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger an einem Strang ziehen.“, so Meikel Dörr, Bürgermeister von Walldürn.

Der Edeka-Markt Tischer in der Robert-Koch-Straße 3 in Walldürn hat jetzt seine Türen geöffnet. „Auf rund 1.800 m² Verkaufsfläche bietet der moderne Vollsortimenter ein breites Lebensmittelsortiment, zusätzliche Serviceangebote wie eine Weinverkostungsanlage sowie eine Sushi-Theke und stärkt damit die Nahversorgung für die Stadt und das Umland nachhaltig“, erläutert Florian Hofmeister, Regionalleiter des Geschäftsbereichs Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern Sachsen Thüringen.



Der Neubau entstand innerhalb von nur neun Monaten Bauzeit und ist bewusst hell, freundlich und nachhaltig gestaltet. Großzügige Gänge mit viel Licht zeichnen das moderne Ladenbaukonzept aus. Der Markt in Walldürn ist der neueste und zugleich größte Standort der Familie Tischer. „Er stellt somit einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung unseres Familienunternehmens dar“, sagt Jochen Tischer, Betreiber des neuen Edeka-Markts. Der selbstständige Kaufmann betreibt in Osterburken, Ravenstein und Lauda-Königshofen weitere Edeka-Märkte und ist seit 1998 auch in Walldürn vor Ort.



Mit dem Umzug vom bisherigen Standort in der Buchener Straße auf die nun nahezu doppelt so große Fläche wächst auch das Team deutlich. Statt zuvor 23 Mitarbeitenden sorgen jetzt 45 Beschäftigte für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Kundinnen und Kunden. „Meine jetzt fast doppelt so große Mannschaft und ich freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Markt jetzt durchstarten können“, sagt Tischer und betont, wie wichtig seine langjährige Stammbelegschaft für den Erfolg sei.



Peter Hauk (CDU), Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, freut sich ebenfalls über die Neueröffnung. „Der neue Edeka-Markt hält ein vielfältiges Sortiment an frischen und vor allem regionalen Produkten bereit. Dieser Markt ist für die Menschen in Walldürn und Umgebung ein wichtiger Eckpfeiler für eine sichere Nahversorgung. Zur Eröffnung wünsche ich alles Gute, zufriedene Kundinnen und Kunden sowie viele schöne Einkaufserlebnisse“, sagt Hauk.