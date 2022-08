Edeka Südbayern erweitert Logistikzentrum Landsberg für 140 Mio.

Edeka Südbayern investiert 140 Millionen Euro in sein Logistikdrehkreuz in Landsberg am Lech, um ein hochmodernes Zentrum für Getränkelogistik aufzubauen. Gemeinsam mit Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl setzte das Unternehmen den traditionellen Spatenstich für die Erweiterung.

