Edeka sichert sich Fläche für Frischelager

Der Kaufvertrag bedarf noch der Zustimmung der Ratsversammlung, erst danach sollen die Details des Projekts bekanntgegeben werden: Auf rund 24 Hektar entlang der Landesstraße im Gewerbegebiet Eichhof in Neumünster möchte Edeka Nord ein neues Frischelager bauen. Mit unmittelbarem Anschluss an die Autobahn 7.

Die Handelsgesellschaft unterhält bereits einen Lager- und Verwaltungsplatz im Industriegebiet Süd an der Gadelander Straße, der aber nach bereits erfolgter Aufstockung keine Erweiterungskapazitäten mehr bietet. Gleichwohl soll das 16.000 m² große Lager umfänglich modernisiert und mit neuen Sortiments-Prioritäten weiter betrieben werden. Sollte der Kauf der 24 Hektar im Gewerbegebiet Eichhof von der Ratsversammlung durchgewunken werden, wovon auszugehen ist, wäre das Areal quasi vollständig belegt.



Die lokalen Medien spekulieren derweil bereits darüber, was Edeka denn nun genau alles im Gewerbegebiet Eichhof unterbringen wolle/werde. Denn für ein pures Frischelager sind 240.000 m² in der Tat ein wenig groß dimensioniert.