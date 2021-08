Edeka Rhein-Ruhr eröffnet neue Verwaltung in Moers

Edeka Rhein-Ruhr feierte am vergangenen Freitag die Eröffnung ihrer neuen Zentrale in Moers. Bauunternehmer Ten Brinke hatte den 27.000 m² großen Neubau, der Platz für über 700 Mitarbeiter bietet, pünktlich im Sommer übergeben. Mit der offiziellen Eröffnung werden drei bisherige Bürostandorte in Utfort zusammengeführt.

.