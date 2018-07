Edeka mietet in Fürth

Die Edeka Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH hat in Fürth, Gründlacher Straße 258, ca. 3.870 m² Lagerfläche angemietet. Das Unternehmen zieht Ende August 2018 mit seinem C&C Großhandel von Erlangen in den Osten der Stadt Fürth, unweit der Autobahnausfahrt der A 73 Fürth-Ronhof. Eigentümer und Vermieter der insgesamt 23.000 m² umfassenden Logistikimmobilie ist der regionale Investor Fuchs Immobilienbesitz GmbH & Co. KG, Berching im Altmühltal. JLL war bei dieser Vermietung beratend für Fuchs Immobilienbesitz tätig.





