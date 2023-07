Edeka-Markt in Markt Erlbach eröffnet

Edeka hat in der Nürnberger Straße in Markt Erlbach einen neuen Vollsortimenter auf einer Verkaufsfläche von rund 1.400 m² eröffnet.

.

Um den in die Jahre gekommenen Markt adäquat zu ersetzen und den Ortskern verkehrstechnisch zu entlasten, startete man im Mai 2022 gemeinsam mit dem Investor und Bauherrn Hans Mayr Hochbau GmbH mit dem Baubeginn für den neuen Markt. Im Inneren des Marktes findet man unter anderem einen 130 m² großen Backshop.



Im Außenbereich gibt es extra breite Parkbuchten für Kundschaft, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist, und ebenso breite Eltern-Kind-Parkplätze. Eine Elektroladesäule, die zukünftig zwei Parkplätze mit Strom versorgt, soll noch nachgerüstet werden. Hinter dem Gebäude in der Nürnberger Straße 28 entstehen derzeit zudem Grünflächen für Vögel und Insekten sowie ein Rückhaltebecken für das Oberflächenwasser.



„Der neue Edeka-Markt ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Nahversorgung der Einwohner in Markt Erlbach. Mit dem Neubau wurden modernste Einkaufsbedingungen geschaffen, welche vor allem den Besuchern zugutekommen. Auch die 50 Mitarbeiter können nun unter idealen Arbeitsbedingungen und in einem großartigen Ambiente ihren Tätigkeiten nachgehen. Ich wünsche Lukas Wust alles Gute für die Zukunft und viel Schaffenskraft“, so Matthias Hauptmann, Verkaufsleiter Vertrieb SEH der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen.