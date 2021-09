In der vergangenen Woche wurde in Minden der Grundstein für den Bau einer neuen Unternehmenszentrale der Edeka Minden-Hannover gelegt. Somit beginnt der Bau eines der größten geplanten Baumaßnahmen der letzten 20 Jahre in der Region.

An der Wittelsbacherallee entsteht auf einer fast 13 Hektar gr...

Fotos: Dälken Architektur + Generalplanung, Dälken Architektur + Generalplanung



[…]