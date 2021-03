Edeka investiert 92,8 Millionen Euro in Sachsen

Startschuss für eine der größten Investitionen der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen (NST): Im kleinen Kreis erfolgte heute der erste Spatenstich für die Erweiterung des Logistikzentrums Berbersdorf an der A4 zwischen Chemnitz und Dresden durch Entscheidungsträger aus Politik, Verwaltung und Edeka – natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Die Erweiterung des bestehenden Logistikzentrums und der Umbau der jüngst erworbenen Logistikhalle von Landgard soll knapp 93 Millionen Euro kosten und zählt damit zu den umfangreichsten Investitionen, die im ersten Halbjahr des Jahres trotz Corona in Sachsen beginnen.

