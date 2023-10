Edeka feiert Spatenstich für neuen Markt in Kamenz

Nachdem die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen im Sommer 2023 die Baugenehmigung für einen modernen Markt am Kamenzer Siedlungsweg erhalten hat, starteten am 25. September die ersten Vorbereitungsmaßnahmen für den Bau des neuen Nahversorgers, der zukünftig den alten Markt in Kamenz ersetzen wird. Bauherr bei diesem Projekt ist die Value 40. Vermögensverwaltung GmbH, die den Markt in den nächsten Monaten errichten wird.

Den aktuellen und 20 Jahre alten Markt am Siedlungsweg betreibt Manuela Peltzer seit 2010. Diese entschied sich aufgrund des energetisch schlechten Zustandes ihres Marktes gemeinsam mit der Edeka Unternehmensgruppe vor einiger Zeit für einen Neubau. „In den nunmehr 13 Jahren konnten wir einen treuen Kundenstamm aufbauen und sind zuversichtlich, dass dieser uns auch in den neuen Markt folgen wird“, so die Marktbetreiberin. Der Neubau entsteht direkt hinter dem alten Objekt der Familie Peltzer. Diese hatte im Oktober 2022 schon ein hochmodernes E-Center in Dresden auf der Dohnaer Straße eröffnet [wir berichteten], das optisch als Vorlage für das Objekt in Kamenz dienen soll.



Der Markt, dessen Baumaßnahmen bis zum 31. Juli 2024 abgeschlossen sein sollen, wird nach der Eröffnung mit einigen Besonderheiten glänzen. Beispielsweise werden sich im Vorkassenbereich ein Asia-Imbiss, ein Schlüsseldienst und ein Bäcker befinden. „Der zukünftige Markt soll dann mit dem aktuellen und nachhaltigen Beheizungskonzept ‚Gewerbekälte‘ ausgestattet werden, wobei ein Großteil der Abwärme zur Beheizung des Marktes genutzt wird. Zudem soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen im Außenbereich errichtet werden“, so Kenneth Luckwaldt, Technischer Projektleiter des Kamenzer Objektes.