Edeka feiert Eröffnung in Hallstadt

Betreiberfamilie Massak feiert heute die Eröffnung ihres neuen Edeka-Markts in der Lichtenfelser Straße in Hallstadt. Die Fläche des Supermarktes, der heute seine Eröffnung feiert, liegt bei rund 2.000 m². Spatenstich für das Projekt war im März 2023. Im Markt befindet sich zudem eine Bäckerei und in direkter Nachbarschaft eröffnet Anfang 2024 auch noch eine dm-Drogerie-Filiale.

„Eine Eröffnungsfeier ist immer etwas Besonderes. Sie beendet eine in der Regel längerfristige Vorbereitungsphase, in der die Stadt, die beteiligten Behörden, die Edeka-Gruppe, die Bürger, die mit den Handwerkerleistungen beauftragten Unternehmen sowie die Kaufleute vor Ort gemeinsam die beste Lösung für eine ideale Nahversorgung der Stadt suchen, erarbeiten und umsetzen. Nun sehen wir voller Freude, dass die Entstehungs- und Bauphase des neuen Standortes erfolgreich abgeschlossen wurde.“, freut sich Sebastian Kohrmann, Vorstandssprecher der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, anlässlich der Eröffnung.



Der Rohbau mit Dachabdichtung wurde Ende Juli 2023 fertiggestellt. Anfang 2024 wird das Projekt um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ergänzt, um den Markt der Betreiberfamilie Massak mit grünem Strom zu versorgen. Eine Besonderheit des Gebäudes ist die Fassaden- und Dachbegrünung. Sie soll nicht nur einen optischen Mehrwert bieten, sondern Vögeln und Insekten zusätzlich als Lebensraum dienen. Hallstadts Bürgermeister Thomas Söder sieht in dem Projekt eine Ergänzung des guten Einkaufsangebot im Stadtgebiet. „Durch die Lage ist der neue Markt für viele fußläufig erreichbar“, sagt er. Darüber hinaus stehen auf dem Areal 135 Parkplätze zur Verfügung.