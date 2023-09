Edeka feiert Eröffnung in Ensdorf

Der Neubau der Edeka in der Dr.-Zitzelsberger-Straße 2 im bayrischen Ensdorf ist ab sofort geöffnet. Auf einer Verkaufsfläche von 1.780 m² können Kunden nun Waren des täglichen Bedarfs erwerben.

.

„Mit der Schaffung dieses Einkaufsmarktes und einer Bäckerfiliale mit Café erfüllt Edeka einen lang gehegten Wunsch unserer Bürger im unteren Vilstal. Wir sind sehr glücklich, dass wir nun einen Vollsortimenter bei uns ansiedeln konnten und ich bin mir sicher, dass dies sowohl für unsere Gemeinde als auch für Edeka eine überaus fruchtbare Kooperation wird„, so Bürgermeister Hans Ram.



„Auch der Außenbereich mit den 119 PKW-Stellplätzen ist uns gut gelungen und ein gesonderter Teil der Fläche ist ausschließlich Fahrradfahrern vorbehalten. An die Elektromobilität wurde ebenfalls gedacht, denn wie bei allen neuen Edeka-Märkten, sind hier zukünftig ebenfalls E-Ladesäulen vorgesehen“, so Marktbetreiber Manfred Wiesmeth.