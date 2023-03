Edeka feiert Eröffnung in Ebersbach-Neugersdorf

Nach der Schließung des Edeka-Marktes in der Fröbelstraße eröffnete jetzt der aktuell jüngste Neubau der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen in Ebersbach-Neugersdorf.

.

Den ehemaligen Markt bewirtschaftete seit Mitte des letzten Jahres bereits der selbständige Einzelhändler Patrick Schreyer, der nun auch gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Melanie Anders den neuen Vollsortimenter auf der Bleichenstraße 1 leitet. Auf rund 1.800 m² Verkaufsfläche kann jetzt die Kundschaft den modernen Markt besuchen.



„In den letzten 14 Tagen wurden unter Hochdruck letzte handwerkliche Arbeiten und Installationen vorgenommen, damit die Eröffnung wie geplant laufen konnte“, sagt Patrick Schreyer. Der Parkplatz wurde in den letzten Tagen noch frisch geteert und konnte entsprechend austrocknen, da die Witterungsbedingungen milder wurden und damit den Prozess unterstützten. Auf einer modernen und zeitgemäßen Verkaufsfläche stehen nun rund 25.000 Artikel des täglichen Bedarfs für Kundinnen und Kunden zu Verfügung.



Schreyer ist begeistert vom Neubau und freut sich an dieser Stelle über sein neues Projekt im Landkreis Görlitz. „Mit dem Neubau wurden nun ideale Umfeldbedingungen geschaffen, die vor allem den Besucherinnen und Besuchern, aber auch meinen Mitarbeitenden zugutekommen. Die Parkplatzsituation hat sich im Vergleich zum ehemaligen Standort deutlich verbessert, aber auch das Marktinnere bietet viel Freiraum, so dass ein attraktiver Einkaufsstandort für Jung und Alt entstehen konnte. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere Kunden sich über das angenehme Einkaufserlebnis freuen können“, so Schreyer.



Verena Hergenröder, Bürgermeisterin der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, freut sich ebenfalls über den neuen Nahversorger und findet klare Worte: „Der neue Markt ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Nahversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner im Ortsteil Neugersdorf. Mit dem Neubau wurden modernste Einkaufsbedingungen geschaffen, welche vor allem den Besucherinnen und Besuchern zugutekommen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nun unter idealen Arbeitsbedingungen und in einem großartigen Ambiente ihren Tätigkeiten nachgehen. Im Rahmen der Verkehrserschließung wurde zusätzlich ein Teilstück der Bleichenstraße durch Edeka grundhaft ausgebaut und somit das örtliche Straßennetz aufgewertet. Wir wünschen Herrn Patrick Schreyer als Marktleiter und seinem Team viel Erfolg und sind froh darüber, dass er sich in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf unternehmerisch engagiert. Der geplante Fokus auf eine breite Produktpalette in Kombination mit Regionalität stellt die Weichen für eine nachhaltige Unternehmensführung. Die traditionelle Beziehung zwischen Edeka und dem Ortsteil Neugersdorf ist somit auch für die Zukunft gesichert.“



Jan Hašek, Regionalleiter Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, zeigte sich sichtlich erleichtert, dass es endlich soweit ist und der Markt in den guten Händen von Patrick Schreyer ist. „Unsere Kundschaft in Neugersdorf findet ab sofort einen nagelneuen Markt mit vielen interessanten und regionalen Angeboten vor. Der neue Markt ist eröffnet und kann weiterhin eine wichtige Versorgungsfunktion im Herzen der Stadt übernehmen“, sagt Hašek.