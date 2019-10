Edeka feiert Eröffnung in der Hofstatt

Pünktlich wie bei der Mietvertragsunterzeichnung im Mai angekündigt: Nach sieben Monaten Umbauzeit hat am vergangenen Donnerstag der erste Edeka Markt von Florian von Dungen in der Hofstatt im Herzen der Münchner Altstadt eröffnet. Auf rund 1500 m² Verkaufsfläche über zwei Ebenen entstand ein innovatives Marktkonzept, das von hochwertiger Feinkost bis zur preiswerten Alternative keine Wünsche offenlässt. Im Erdgeschoss ist eine Bäckerei integriert. Über eine Rolltreppe erreicht man die weitere Verkaufsfläche im ersten Obergeschoss, die durch eine natürliche Belichtung mit Tageslicht und eine Reduzierung auf das Wesentliche „ein ansprechendes und inspirierendes Verkaufserlebnis bietet“, so das Unternehmen.

Bei allen Entscheidungen hat das Thema Nachhaltigkeit einen besonders hohen Stellenwert eingenommen. So wurde bei der Ausstattung ein großer Wert auf energiesparende Beleuchtung, Kühlung mit Fernkälte und auf die Verwendung von natürlichen Materialien gelegt. Bei der Auswahl der Zulieferer liegt der Fokus auf regionale Produzenten, die den Kunden frische lokale Produkte anbieten können.



„Wir freuen uns sehr mit Herrn van Dungen einen erfahrenen Betreiber für die Hofstatt gewonnen zu haben. Herr van Dungen hat schon bei seinem ersten Markt seine Lebensmittelkompetenz unter Beweis gestellt und unterstreicht mit seinem neuen Markt die Position der Hofstatt als ganzheitliches Cityquartier“, so Arndt Buchwald, Geschäftsführer Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, anläßlich der Eröffnung.