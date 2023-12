Edeka eröffnet Vollsortimenter in Löbau

Seit rund einem Jahr baute die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf dem Grundstück der Äußeren Bautzener Straße in Löbau einen neuen und hochmodernen Verbrauchermarkt. Für diesen wurden bis auf das denkmalgeschützte Gebäude Goldenes Lamm nach Baubeginn alle nicht schützenswerten Gebäude und sonstige Einrichtungen abgerissen. Nun wurde der fertiggestellte Vollsortimenter mit rd. 1.800 m² Verkaufsfläche eröffnet.

.

Schon vor dem Start der Baumaßnahmen war klar, dass das denkmalgeschützte Gebäude in den zukünftigen Markt integriert und die Fassade möglichst detailgetreu restauriert werden soll. Eine Maßnahme, die nicht nur den historischen Wert des Goldenen Lamms würdigt, sondern auch dem zukünftigen Nahversorger im Herzen der Stadt einen gewissen zusätzlichen Charme verleiht. „Mit diesem Markt direkt im Zentrum der Stadt sind wir nach vielen Jahren der Planung am Ziel angekommen“, so Jan Hašek, Regionalleiter Geschäftsbereich Expansion der Edeka.



Ende Oktober besuchten Oberbürgermeister Gubsch und die Löbauer Stadträte noch die Baustelle des neuen Marktes. Nur wenige Wochen später ist es so weit und die ersten Kunden können ihre Einkäufe tätigen. „Mit dem Umbau der ehemaligen Möbelhaus-Ruine wurde nun auch an dieser Stelle ein städtebaulicher Missstand beseitigt und die Lebensqualität der Anwohnenden verbessert. Der Verbrauchermarkt ist ein Gewinn für den gesamten Innenstadtbereich und wertet das Stadtbild auf. Ich denke, dass davon neben den Anwohnenden auch die Gewerbetreibenden der Innenstadt profitieren werden“, so Oberbürgermeister Albrecht Gubsch.



Trotz der herbstlichen Tage und des heftigen Schneefalls in den letzten Tagen verliefen die Baumaßnahmen nach Plan. Im Außenbereich wurde der Parkplatz noch rechtzeitig vor Schneeeinbruch fertiggestellt. In den letzten Monaten wurden auch die Erd- und Kanalarbeiten im Bereich der Hartmannstraße beendet und sowohl die Asphaltschicht als auch die Deckschicht aufgebracht. Zur Freude der Anwohnenden ist die Hartmannstraße, welche die August-Bebel-Straße und den Löbauer Promenadenring verbindet, seit Mitte Oktober bereits wieder komplett nutzbar.