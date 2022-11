Edeka eröffnet neuen Markt in Neugersdorf

Im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf wird auf dem ehemaligen Sportplatzgelände hinter dem Veranstaltungshaus derzeit fleißig an zwei neuen Einkaufsgebäuden gebaut. Dort soll später auf rund 1.700 m² neben einem Edeka-Markt auch ein Aldi seinen Einzug feiern. Mitte Juni 2022 wurde die Bodenplatte fertiggestellt und die Maurerarbeiten begannen im August dieses Jahres.

.

Das Veranstaltunghaus „Stadt Zittau“, auch „Staad'l“ genannt, war mit einem Alter von 120 Jahren trotz zahlreicher Renovierungsarbeiten in der Grundsubstanz so marode, dass letztendlich nur noch ein Abriss zur Debatte stand. Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen erwarb das Grundstück 2021. Im Frühjahr 2022 begannen die Abrissarbeiten des Saals sowieso des Casinos. Das Eiscafé „LaLuna“, die Tanzschule und das Restaurant „im Staad’l“ sind noch im Gebäudebestand enthalten und weiterhin geöffnet, gehören aber nicht zum erworbenen Grundstück.



Derzeit gibt es in Neugersdorf noch den bestehenden Edeka Schreyer auf der Fröbelstraße, welcher die Kunden mit Waren des täglichen Bedarfs versorgt. Problem und Grund für den Neubau in derselben Stadt ist aber, dass das Gebäude auf der Fröbelstraße lange nicht mehr den heutigen technischen Standards entspricht. Mangelnde Energieeffizienz, in die Jahre gekommene Innenausstattung, sowie fehlende Anschlüsse für Photovoltaik oder Ladesäulen waren und sind einige Gründe für eine Neuinvestition in Neugersdorf.



Damit in dem zukünftigen Markt alle Abläufe ineinandergreifen, wird nicht nur am Gebäude, sondern auch an den Verkehrsanbindungen gebaut. Die Bleichenstraße, die von der Rudolf-Breitscheid-Straße abzweigt, wurde in den letzten Monaten als neue Zufahrtsstraße ausgebaut. Gerade erst brachte man die Deckschicht auf die Asphalttragschicht und ebnete somit den weiteren Verlauf für Pflaster-, Oberboden- sowie Zaunarbeiten. Die ausgebaute Straße wird nicht nur für zukünftige Kunden die neue Zufahrt sein, sondern ist auch für die Warenanlieferung logistisch unabdingbar. Für die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl neuer Parkplätze musste auch ein alter Garagenkomplex weichen. Als Ersatz wurde in fußläufiger Umgebung ein neuer Garagenkomplex errichtet. All diese Investitionen rund um den Neubau trägt die Edeka selbst.



Patrick Schreyer, bisheriger Chef auf der Fröbelstraße und zukünftiger Betreiber des neuen Marktes, freut sich auf die baldige Fertigstellung und die damit einhergehende neue Herausforderung. Dem schließt sich auch Verena Hergenröder, Bürgermeisterin der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, an und findet klare Worte. „Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf erfüllt in ihren Aufgaben als Grundzentrum im Landkreis Görlitz wichtige Daseinsgrundfunktionen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der Umlandgemeinden. Dies betrifft unter anderem auch die Sicherstellung der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs. Der neue Edeka-Markt liefert zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung im Nahbereich des Ortsteils Neugersdorf und wird durch seine breite Produktpalette auch ein attraktiver Einkaufsstandort für das weitere Umfeld werden. Die Einbeziehung regionaler Produzenten und Produkte sowie die Vielfältigkeit des Sortiments hat viele Einwohner bereits am jetzigen Standort in Neugersdorf überzeugt. Die in die Jahre gekommene Technik, verbunden mit der Bausubstanz sowie den beengten Verhältnissen ließen jedoch nach umfangreicher Prüfung eine Modernisierung am bisherigen Standort Fröbelstraße nicht zu. Mit dem Neubau werden nun zeitgemäße Umfeldbedingungen geschaffen, welche vor allem den Besucherinnen und Besuchern zugutekommen. Die Parkplatzsituation wird sich im Vergleich zum aktuellen Standort deutlich verbessern, aber auch im Markt wird die Anzahl von Barrieren minimiert, so dass ein attraktiver Einkaufsstandort für Jung und Alt entsteht. Den wichtigsten Beitrag für ein erfolgreiches Unternehmen liefern bekanntermaßen die Mitarbeiter, welche nun ihre Arbeit in einer modernen Atmosphäre und unter idealen Arbeitsbedingungen verrichten können. Dahingehend sind wir dankbar, dass Edeka auch als attraktiver Arbeitgeber weiter fest in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf verankert ist."