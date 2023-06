Edeka eröffnet Markt in Grafenrheinfeld

Nachdem am 1. Juli 2022 der offizielle Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in der Grafenrheinfelder Brückenstraße erfolgte, wurden zahlreiche Arbeitsschritte zur Schaffung des neuen Nahversorgers umgesetzt. Vom Gießen der Bodenplatte, über das Aufsetzen des Daches, bis hin zur Regalierung der Verkaufsfläche, all diese Maßnahmen führten jetzt zur feierlichen Eröffnung. Der neue Markt verfügt über 1.200 m² Verkaufsfläche sowie einem 600 m² großem Getränkemarkt.

.

„Die Eröffnung des neuen Marktes in Grafenrheinfeld konnte planmäßig stattfinden, der damit langfristig zur Sicherstellung der Nahversorgung der Gemeinde beiträgt. Wir sind froh, dass Edeka sich an diesem Standort zeitgemäß weiterentwickeln konnte und ein adäquater Ersatz für den ehemaligen Markt entstanden ist", so Florian Hofmeister, Regionalleiter Geschäftsbereich Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen.



Wolfgang Rosentritt, Geschäftsführer des Investors Rosbo GmbH, ist glücklich darüber, zur beruhigten Verkehrssituation in der Gemeinde beigetragen zu haben. „Mit dem neuen Kreisverkehr haben wir als Investor aktiv zur Verbesserung des Verkehrsflusses in der Gemeinde beigetragen. Jetzt ist der neue Nahversorger eröffnet und an dieser Stelle blicken wir dankbar auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zurück“, so Rosentritt.