Edeka eröffnet in Chemnitz größten E-Center Sachsens

Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen hat im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf die Umwandlung des ehemaligen Marktkauf in ein E-Center abgeschlossen und den Markt nun eröffnet.

.

2005 öffnete der Marktkauf im heutigen Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf und bot auf rund 6.500 m² Verkaufsfläche Lebensmittel aller Art an. 18 Jahre später entschloss man sich dazu, den Marktkauf am Chemnitz Center durch ein modernes und zeitgemäßes E-Center zu ersetzen. Dazu wurde der Markt im Februar 2023 geschlossen und anschließend starteten die Umbaumaßnahmen zum Vollsortimenter. Am 1. November kam es zur offiziellen Bauübergabe durch die Baufirma Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH an die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen.



In den letzten Wochen fanden alle klassischen Maßnahmen statt, welche kurz vor einer Eröffnung auszuführen sind. Darunter zählten beispielsweise die Regalierung der Verkaufsfläche, die Inbetriebnahme der Kühltheken und Kassen, die Installation der LED-Beleuchtung, die Marktreinigung und die Bestückung der Regale.



„Dieses neue E-Center wird nun für viele Chemnitzer ein integraler Bestandteil ihres Alltags werden. Wir freuen uns, mit dem umfangreichen Non-Food-Bereich und allen weiteren Angeboten einen adäquaten Ersatz zum ehemaligen Marktkauf eröffnet zu haben“, so Sebastian Kohrmann, Vorstandssprecher der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen. „Der Chemnitzer Neefepark ist leider immer noch durch eine Baustelle auf der Neefestraße nur schwer zu erreichen und nun können wir stolz einen Besuch beim Chemnitz Center mit dem frisch eröffneten E-Center als Alternative empfehlen“, ergänzt Daniel Berger, Marktleiter des neuen E-Centers in der Ringstraße 56, der das größte im Bundesland Sachsen ist.