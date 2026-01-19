Ed. Züblin verkauft ehemalige NRW Direktion in Duisburg

Die Ed. Züblin AG hat ihre ehemalige NRW-Direktion in Duisburg an eine private Investorengemeinschaft aus der Region verkauft. Die Strabag-Tochter hatte ihren langjährigen Standort an der Düsseldorfer Straße 181–185 vor rund einem Jahr zugunsten eines neuen Büros am Düsseldorfer Flughafen leergezogen und die Immobilie zum Verkauf gestellt.

.

Das 1955 errichtete Gebäude mit einer Mietfläche von rund 4.000 m² wurde im Laufe der Jahre erweitert und modernisiert. Es befindet sich im Duisburger Teilmarkt Dellviertel nahe der Innenstadt. Die neue Eigentümerin plant eine vollständige Entkernung und Umnutzung zu Wohnraum.



Vermittelt wurde die Transaktion von Rheinwert Immobilien, die Züblin im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandats beraten haben.