Ecoplus errichtet zweiten Wirtschaftspark in Wiener Neustadt

Das niederösterreichische Städtchen Wiener Neustadt, 50 Kilometer südlich von Wien, mausert sich zu einem veritablen Wirtschaftsstandort: Aktuell realisiert die private Wirtschaftsagentur Ecoplus direkt an der Anschlussstelle Wiener Neustadt, Süd, respektive an der B54, dortselbst einen zweiten Wirtschaftspark unter dem Namen Föhrenwald. Die Lokalpolitiker sprechen bereits von einem „Wirtschaftsturbo“, der am Standort gezündet werde. Die niederösterreichische Gemeinde beheimatet neben dem existenten Wirtschafts- zusätzlich einen Technologiepark.

Ecoplus hatte sich das 18 Hektar große Areal - auf dem ehedem mal eine Fußballarena gebaut werden sollte - 2016 gesichert und im Schulterschluss mit der Stadt einen zügigen Marsch durc...

[…]