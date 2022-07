EcoParks gewinnt ersten Großmieter in Makranstädt

Der Immobilienentwickler EcoParks hat bereits den ersten Großmieter für seinen neuen Gewerbepark im sächsischen Makranstädt gefunden. Die Skeleton Technologies GmbH mietet rund 22.000 m² an dem Standort im Leipziger Westen an.

.

Davon entfallen rund 3.000 m² auf Büro- und Sozialflächen sowie 19.000 m² auf Produktion und Forschung. Im Gewerbegebiet der zu Makranstädt gehörenden Ortschaft Kulkwitz realisiert EcoParks rund 30.000 m² Hallen- und 3.500 m² Bürofläche auf einem zirka 75.000 m² großen Grundstück. Das lange im Familienbesitz befindliche Areal an der Göhrenzer Straße 1 hatte der Gewerbe- und Light-Industrial-Immobilienentwickler erst kürzlich von der Sassenscheidt Gruppe erworben [wir berichteten]. Insgesamt werden rund 50 Millionen Euro in die Wiederbelebung der ehemals industriell genutzten Flächen investiert.



Skeleton Technologie entwickelt und produziert Hochleistungs-Speicher, die auch als so genannte „Superkondensatoren“ bekannt sind. Diese können in hoher Geschwindigkeit Energie aufnehmen und wieder abgeben. Sie kommen vor allem in den Bereichen Verkehr, Industrie, erneuerbare Energien und Stromnetze sowie im Automobilsektor zum Einsatz.



Auf den noch verfügbaren Flächen bietet EcoParks Unternehmen die Möglichkeit, in einem flexibel nutzbaren und nachhaltig konzipierten Gebäude zu forschen, produzieren und lagern. Durch den Einsatz einer Photovoltaikanlage können Mieter zudem den vor Ort produzierten Strom nutzen, um damit zum Beispiel eigene Produktionsanlagen zu betreiben.



„Wir haben die Bestandsflächen an der Göhrenzer Straße in diesem Frühjahr erworben und entwickeln dort nun einen nachhaltigen Gewerbe- und Produktionsstandort. Wir sind davon überzeugt, dass sich der neue Technologie-Cluster durch den Gewinn eines innovativen Unternehmens wie Skeleton dynamisch entwickeln wird. Dies wird der Nährboden für die Ansiedlung weiterer Hightech-Unternehmen sein. Wir freuen uns, mit dem EcoParks-Konzept einen bedeutenden Impuls für die Entwicklung der Stadt Markranstädt und der gesamten Region zu setzen“, kommentiert Jörg Kunz, Geschäftsführender Gesellschafter bei EcoParks.



„Superkondensatoren sind ein Schlüsselelement zur Reduzierung von CO2-Emissionen in den Bereichen Stromerzeugung, Verkehr und Industrie. Daher freuen wir uns, unsere Produktionskapazitäten an unserem neuen Standort in Leipzig vervielfachen zu können. Damit nimmt unser neues Gebäude eine wichtige Stellung nicht nur für das Wachstum von Skeleton, sondern auch für den Klimaschutz ein“, ergänzt Taavi Madiberk, CEO und Mitbegründer von Skeleton Technologies.



„Die Ansiedlung von Skeleton ist das Resultat der hohen Initiative und Investitionen von EcoParks im Gewerbegebiet an der Göhrenzer Straße. Für unsere Stadt ist die Produktion von Hochleistungskondensatoren ein außerordentlicher Gewinn. Denn dieser Technologie gehört die Zukunft. Damit senden wir bedeutende Signale in die Automobilindustrie. Auch die Entstehung von rund 400 neuen Arbeitsplätzen in der Stadt Markranstädt ist ein positiver Effekt. Er wird wesentlich dazu beitragen, dass unser Wirtschaftsstandort weiter wächst und an Bedeutung gewinnt“, erläutert Nadine Stitterich, Bürgermeisterin der Stadt Markranstädt,.



Der„EcoPark Leipzig“ entsteht derzeit auf einem rund 75.000 m² großen Brownfield, als das ehemalige Industriestandorte bezeichnet werden. Neben Hallen- und Büroflächen, die mit Holzdachtragwerk und Photovoltaik auf den Dachflächen nachhaltig konzipiert sind, kann das Gebäude auch mit Wärmepumpen ausgestattet werden. Damit lässt sich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern maßgeblich reduzieren.



Für das als „KFW 40“ konzipierte Gebäude ist eine DGNB Gold-Zertifizierung vorgesehen. Die Baumaßnahmen starten im September 2022 und sollen bis Anfang 2024 abgeschlossen sein.