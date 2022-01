Ecoline eröffnet Innovationszentrum in Haar

Die Ecoline Liegenschafts GmbH mietet sich für sieben Jahre im kompletten ersten Stock des 90 Grad in der Hans-Stießberger-Straße 2a in Haar ein. Das Unternehmen ist auf die Planung und Herstellung nachhaltiger Fertighäuser in Hybrid-Bauweise aus Beton und Holz spezialisiert und mietet ab Februar 2022 eine Büro- und Showroomfläche von 1.520 m² von F4 Immobilien an. Hinzukommen noch ca. 300 m² Dachterrasse und 70 m² Lager.

Das nachhaltige Unternehmen, das aktuell seinen Sitz in Taufkirchen hat, errichtet im Münchner Osten sein neues Innovationszentrum, in dem es unter Einbindung von Geschäftspartnern und Zulieferern eine Komplettlösung für den Hausbau anbietet.



„Wir freuen uns sehr, mit dem Revitalisierungsobjekt 90 Grad in Haar einen neuen Firmensitz gefunden zu haben, der unseren hohen Nachhaltigkeitskriterien gerecht wird. Unsere Anforderungen treffen hier auf die idealen Voraussetzungen. Besonders interessant ist für uns dabei auch die gute Lage im Münchner Osten: So bleiben wir im Einzugsbereich unserer Kunden und profitieren gleichzeitig von einer hervorragenden Infrastruktur nahe der Stadtgrenze zu München“, erklären Wolfgang Merx und Jürgen Schröder, Geschäftsführer von Ecoline.



Das 90 Grad hat eine besondere Form, denn es hebt sich mit vier Flügeln in rechten Winkeln von allen anderen Gebäuden in der Umgebung ab. Vor dem Einzug des Holzhaus-Herstellers werden die gemieteten Flächen umfassend an die individuellen Wünsche von Ecoline angepasst und in enger Zusammenarbeit ausgebaut. Hiefür werden unter anderem Showroomflächen geschaffen, auf denen die Fertighausflächen vorgestellt werden.