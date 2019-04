Die Developer plant Bürohochhaus „Eclipse“ am Kennedydamm

Zum 11-jährigen Firmenjubiläum veröffentlichen Die Developer ihre Pläne für ein neues Hochhaus in Düsseldorf. Das markante Highlight mit dem Namen „Eclipse“ wird gemeinsam mit dem kürzlich ebenfalls von dem Unternehmen fertig gestellten „Horizon“, das Tor zur nördlichen Innenstadt komplettieren. Das ikonische Gebäude am Kennedydamm in unmittelbarer Nähe zum Hilton Hotel wird gemeinsam mit einem Staatsfonds aus Middle East entwickelt. Auch bei der Architektur wird auf internationale Zusammenarbeit gesetzt. UNStudio aus Amsterdam und HPP Architekten aus Düsseldorf zeichnen für den außergewöhnlichen Entwurf verantwortlich.

.