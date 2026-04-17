Eckpfeiler stellt Seniorenwohnanlage in Untermenzing vor

Im Neubaugebiet Kirschgärten in Allach-Untermenzing entsteht im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnbaus im ersten Quartal 2027 eine Seniorenwohnanlage in Form von Mehrgenerationenwohnen mit insgesamt 95 Wohnungen unterschiedlicher Größe für Jung und Alt, davon stehen 40 Wohnungen für Menschen ab dem 55. Lebensjahr zur Verfügung.

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Ziel des Projektes ist das Zusammenleben mehrerer Generationen in guter Nachbarschaft unter einem Dach. Initiiert hat das Wohnprojekt das Sozialreferat in Zusammenarbeit mit der Eckpfeiler Immobilien Gruppe.



„Bezahlbares Wohnen in guter Nachbarschaft ist gerade für ältere Menschen in einer Großstadt wie München wichtiger denn je. Sich um seine Mitbewohner*innen zu kümmern und gleichzeitig selbst Ansprache und Fürsorge zu erhalten, macht eine Hausgemeinschaft besonders wertvoll. Wir brauchen in unserer Stadt auch künftig mehr Ideen und Konzepte, wie sozialer Zusammenhalt im Wohnumfeld geschaffen werden kann. Mit dieser Seniorenwohnanlage mit Mehrgenerationenanteil sind wir damit schon einen bedeutenden Schritt weiter“, so Sozialreferentin Dorothee Schiwy.



Im Rahmen des geförderten Wohnbaus entstehen im Gebäude in den Kirschgärten 40 Ein- und Zweizimmer-Wohnungen ältere Menschen mit geringem Einkommen. 45 Wohnungen unterschiedlicher Größe werden an Familien vergeben. Zum Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung ist ein Berechtigungsschein des Amtes für Wohnen und Migration für das Fördermodell EOF erforderlich.