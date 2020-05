Eckpfeiler Immobilien eröffnet erste Niederlassung in Nürnberg

Der Münchner Projektentwickler und Investor Eckpfeiler Immobilien Gruppe GmbH eröffnet seine erste Niederlassung in der Nürnberger Innenstadt. Mit dem Einzug in die neuen Büroräume am Prinzregentenufer will das 2015 in München gegründete Unternehmen seine Marktpräsenz in der Region ausbauen. „Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bayerns – und damit einer der wichtigsten Immobilienstandorte im Freistaat. Wir sind in der Region seit vielen Jahren sehr gut vernetzt. Deshalb ist es eine logische Konsequenz, dass wir unsere erste Niederlassung in Nürnberg eröffnen. Unser Ziel ist es, von hier aus im Großraum Nürnberg sowie in weiteren süddeutschen Zentren Projekte zu akquirieren und erfolgreich zu entwickeln“, so Wolfgang Bogner, geschäftsführender Gesellschafter von Eckpfeiler.

.

Bereits seit 2018 ist Eckpfeiler am Standort Nürnberg aktiv und hat gemeinsam mit dem lokalen Partner Schultheiß Projektentwicklung AG in Entwicklungsflächen von knapp 100.000 m² im Nürnberger Norden investiert. Im Rahmen von vier Bebauungsplanverfahren sollen dort neue Wohnquartiere entstehen. Die Aufstellungsbeschlüsse liegen bereits vor. Zur Steuerung dieser Projekte und zur weiteren Akquise plant das Unternehmen kurzfristig ein bis zu fünfköpfiges Team in der Niederlassung vor Ort aufzubauen.