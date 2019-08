LEG-Finanzvorstand Eckhard Schultz übergibt an Lars von Lackum

In seiner gestrigen Sitzung hat sich der Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG mit Eckhard Schultz (54), Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, einvernehmlich darauf verständigt, dass Schultz zum 31. August 2019 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt der seit 1. Juni als Vorstandsvorsitzender tätige Lars von Lackum (44) [wir berichteten] zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben.

„Herr Schultz hat gemeinsam mit dem seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Hegel das Unternehmen nicht nur erfolgreich an die Börse gebracht, sondern auch sehr erfolgreich zu einem der führenden deutschen Wohnungsimmobilienunternehmen entwickelt. Er genießt in der Branche und am Kapitalmarkt verdienter Maßen einen exzellenten Ruf.“, so Aufsichtsratsvorsitzender Michael Zimmer.



„Es hat mir große Freude gemacht, die LEG in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit hervorragenden Kollegen und meinem exzellenten Team erfolgreich weiterzuentwickeln“, so Eckhard Schultz (CFO). Schultz und der Aufsichtsrat haben ihre Entscheidung gemeinsam nach gründlicher Überlegung und in bestem Einvernehmen getroffen.



Der gelernte Bankkaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaftler Schultz trat im Mai 2009 in die Geschäftsführung der LEG-Unternehmensgruppe ein. Seit Januar 2013 ist er Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien AG. Zuvor bekleidete er verschiedene leitende Positionen im Immobilienbereich der Schörghuber Unternehmensgruppe, zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer. Zu Beginn seiner beruflichen Karriere standen Stationen bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank sowie bei Roland Berger Strategy Consultants. Schultz ist Immobilienökonom und seit 2005 Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyours (MRICS).