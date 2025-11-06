ECE Work & Live steigt in polnischen Wohnimmobilienmarkt ein

Die ECE Work & Live hat ein strategisches Joint Venture mit dem Entwickler GH Development – ebenfalls ein Familienunternehmen – geschlossen, um neue Wohnprojekte in Polen zu realisieren. Das Joint Venture ist Teil der Strategie der ECE Work & Live, in Kooperation mit lokalen Partnern ihre Investitionen in dynamischen europäischen Metropolen auszubauen.

.

Im Rahmen des Joint Ventures übernimmt die ECE Work & Live die Mehrheitsbeteiligung an einem ausgewählten Portfolio von initial drei Entwicklungsprojekten mit mehr als 550 Wohnungen in sich schnell entwickelnden urbanen Lagen von Warschau. Neben der Rolle als Minderheitsgesellschafter wird GH Development die ganzheitliche Entwicklung und das Projektmanagement vor Ort übernehmen.



„Dieses Joint Venture ist ein weiterer Baustein in unserer Investitions- und Wachstumsstrategie im europäischen Wohnsegment. Polen bietet mit seiner außergewöhnlichen wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren und seinen guten Aussichten ein attraktives Umfeld für Wohnbauprojekte, das wir gemeinsam mit GH Development nutzen möchten,“ sagt Jan-Hendrik Walloch, Managing Director Investment bei der ECE Work & Live. „Mit dieser Kooperation kombinieren wir effizient Kapital, Know-how und lokale Expertise."



Nach den jüngsten Investitionen in südeuropäischen Städten wie Barcelona und Rom steigt die ECE Work & Live mit diesem Joint Venture nun in den polnischen Wohnungsmarkt ein.



Die ECE Work & Live wurde bei der Gründung des Joint Ventures von Colliers, CMS Cameron McKenna, Gleeds Polska und Thedy & Partners beraten.