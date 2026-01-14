ECE Work & Live kauft zwei Extended-Stay-Hotels in UK

Die ECE Work & Live hat zwei britische Extended-Stay-Hotels der IHG-Marke Staybridge Suites in Liverpool und Newcastle erworben. Mit dem Ankauf der beiden Immobilien legt sie den Grundstein für ihre geplante Strategie im britischen Hotelmarkt, die den Aufbau eines institutionellen Portfolios von mittelgroßen Hotels im mittleren bis gehobenen Segment vorsieht.

.

Für diese Strategie hat die ECE eine Partnerschaft mit Maya Capital geschlossen. Das Unternehmen bringt seine umfassende Expertise in der Objektsuche ein und übernimmt im Rahmen der Transaktion die Rolle des Asset Managers.



Beide Hotels zeichnen sich durch attraktive Lagen, eine stabile operative Performance und hervorragende Gästebewertungen aus. Sie werden durch den Betreiber Cycas Hospitality gemanagt.



Die Intention der ECE Work & Live ist der Aufbau eines Portfolios von 7-8 mittelgroßen Hotels in regionalen britischen Metropolen außerhalb Londons mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen GBP. In Frage kommen sowohl etablierte Häuser in guten Lagen mit stabiler Performance und Managementverträgen unter starken Marken als auch Häuser mit Value-add-Potenzial ggf. als „Vacant Possession“. Es wird angestrebt, Wert durch operative Optimierungen und aktives Asset Management zu heben.



„Der Ankauf der beiden Staybridge Suites-Hotels in Liverpool und Newcastle ist Teil unseres opportunistischen Ansatzes, gezielt in kleinere britische Hotelimmobilien zu investieren, die aufgrund ihrer Größe häufig von institutionellen Investoren übersehen werden. Insbesondere Extended-Stay-Konzepte sind in Großbritannien stark nachgefragt und bieten attraktive, wiederkehrende Renditen. Wir sehen hierin eine hervorragende Gelegenheit, ein Portfolio mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial aufzubauen“, sagt Jan-Hendrik Walloch, Managing Director Investment bei ECE Work & Live.