Die Hamburger ECE verfolgt am Stern-Center in Potsdam die Realisierung von zwei über 70 Meter hohen Wohntürmen mit bis zu 700 Wohnungen. Entsprechende Pläne sind in dieser Woche im Bauausschuss vorgestellt worden, der dem Bauvorhaben offensichtlich positiv gegenüber stand.

Die Häuser sollen auf...

[…]