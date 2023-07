ECE und Pepco unterzeichnen Mietverträge für 17 Shopping Center

Der Shopping-Center-Betreiber ECE Marketplaces und die Handelskette Pepco haben in einem ersten Schritt insgesamt 17 langfristige Mietverträge für neue Pepco-Filialen in ECE-Shopping-Centern unterzeichnet. Die vermietete Fläche beträgt insgesamt rund 9.500 m². Weitere Mietverträge sollen folgen.

.

Auftakt für deutschlandweite Expansion

Die erfolgreiche Vermietung ist zugleich der Startschuss für die bundesweite Expansion des europäischen Einzelhändlers von Kleidung, Haushaltswaren und Dekoartikeln mit hoher Qualität zu günstigen Preisen, der in den nächsten Jahren allein in Deutschland die Eröffnung von bis zu 2.000 Geschäften plant. Pepco ist seit 2022 in Deutschland aktiv und betreibt hierzulande aktuell acht Filialen. Seit der Eröffnung der ersten Filiale in Polen verfolgt die Handelskette einen kontinuierlichen starken Expansionskurs und verfügt inzwischen über mehr als 3.300 Filialen in 18 Ländern in Europa. Pro Jahr sollen über 400 neue Filialen hinzukommen.



Kurzfristige Eröffnung in den nächsten Wochen

Die Flächen für die zunächst 17 neuen Pepco-Filialen in ECE-Centern sind zum Teil bereits übergeben, die Eröffnung erfolgt schrittweise in den nächsten Wochen. Ein wesentlicher Teil der Ladenflächen war zuvor vom inzwischen insolventen Schuhhändler Reno angemietet, die somit kurzfristig nachvermietet werden können – und die aufgrund moderner Standards, flexibler Grundrisse und der technischen Ausstattung in Shopping-Centern bestens für die Anforderungen von Pepco geeignet sind.



„Wir sind glücklich, dass wir unsere hochwertigen Artikel zu stets günstigen Preisen durch die Zusammenarbeit mit der ECE in den kommenden Monaten an noch mehr Standorten in Deutschland anbieten können. Unser Ziel ist es, allen potenziellen Kundinnen und Kunden nahe zu sein und die Eröffnung von 17 Filialen in ECE-Einkaufszentren in ganz Deutschland ist nur einer von vielen nächsten Schritten", sagt Patrick Steiger, Operations Manager Pepco Deutschland.



„Wir freuen uns sehr über diesen starken Vermietungserfolg und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Pepco“, so Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces. „Dieser Vermietungserfolg ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gut und flexibel sich Einkaufszentren an den Strukturwandel im Handel anpassen können. Mit Pepco gewinnen wir einen starken, expandierenden Einzelhändler, der ein attraktiver Anziehungspunkt in den Centern sein wird.“



Ausbau der Zusammenarbeit

Der erste neue Pepco-Standort bei der ECE eröffnet am 17. August 2023 im Rathaus-Center Dessau, weitere Filialen folgen u.a. in der Sachsen-Allee Chemnitz, im Phoenix-Center und Billstedt-Center in Hamburg, im Milaneo in Stuttgart und in der Altmarkt-Galerie Dresden.



Mit der Expansion in Deutschland bauen die beiden Partner ECE und Pepco ihre bereits bestehende Zusammenarbeit weiter aus: In ECE-Centern in Polen, Ungarn und Österreich gibt es bereits zehn Pepco-Filialen. Zudem hat kürzlich die europaweit 3000. Pepco-Filiale im neu positionierten „The Playce“ am Potsdamer Platz in Berlin eröffnet.