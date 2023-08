ECE und Inditex setzen Zusammenarbeit fort

ECE Marketplaces holt erstmals die Inditex-Marke Stradivarius in ein ECE-Center in Deutschland. Der Mietvertrag im Stuttgarter Milaneo über 550 m² wurde kürzlich unterzeichnet, die Eröffnung ist für November 2023 geplant.

.

Das Konzept der spanischen Inditex-Gruppe expandiert in diesem Jahr erstmals auch mit stationären Geschäften nach Deutschland. Es sind bereits mehrere Standorte angekündigt [wir berichteten].



Neben dem Mietvertrag für das Milaneo am Mailänder Platz hat die ECE Marketplaces zudem für das ebenfalls von ihr betriebene Shopping-Center Limbecker Platz in Essen ein weiteres Inditex-Konzept gewinnen können. Dort wird im Frühjahr 2024 ein Store von Pull & Bear auf 950 m² eröffnen. Mit Bershka und Zara hatten erst kürzlich zwei weitere Inditex-Marken neu in dem Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt eröffnet.



Mit den beiden Neuanmietungen setzt der Shopping Center-Betreiber seine Zusammenarbeit mit der Inditex-Gruppe weiter fort. Zuletzt hatten verschiedene Inditex-Marken neue Geschäfte in ECE-Centern eröffnet, darunter z.B. Bershka in der Glacis-Galerie Neu-Ulm [wir berichteten] sowie Zara in Essen und Regensburg. Zudem hat Zara im ECE-Center Parque Principado in Spanien im März 2023 einen seiner größten und modernsten Flagship-Stores auf vergrößerter Fläche eröffnet.