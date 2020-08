ECE und Art-Invest Real Estate feiern Richtfest in London

Richtfest für das erste Projekt der ECE auf dem britischen Markt: Die Projektpartner Art-Invest Real Estate und Dukelease sowie die ECE haben gemeinsam den Abschluss der Rohbauarbeiten und den erfolgreichen Projektverlauf für das Apartmentgebäude „101 on Cleveland“ im Londoner West End gefeiert. Die Partner entwickeln in der Cleveland Street im Stadtteil Fitzrovia im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes 88 hochwertige Eigentumswohnungen sowie rund 3.500 m² Einzelhandelsfläche und 15 geförderte Wohnungen. Das Projekt besteht aus drei Gebäuden und bietet unterschiedliche Wohnungsgrößen sowie verschiedene Annehmlichkeiten wie ein Fitnessstudio, eine Sauna, eine Lounge sowie weitere Gemeinschaftsräume und Gartenbereiche. Das Investitionsvolumen der gemeinsamen Entwicklung beträgt rund 210 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen.

