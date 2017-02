ECE und Allianz Real Estate investieren 14 Mio. in die Europa Passage

Die Europa Passage im Herzen der Hamburger Innenstadt erhält gut zehn Jahre nach ihrer Eröffnung eine Frischzellenkur. Das Herzstück der geplanten Umgestaltung ist der neue „FoodSky„ auf der kompletten obersten Centerebene. Er umfasst einen Food-Court mit 15 Gastro-Anbietern und fast 400 gemeinsamen Sitzplätzen sowie fünf weitere Restaurants. Der „FoodSky“ eröffnet im Herbst dieses Jahres und wird auch sonntags zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet sein. Bis zum Frühjahr 2018 sollen dann auch alle weiteren Modernisierungen in der Europa Passage abgeschlossen sein. Die Allianz hat sich als Eigentümerin der Europa Passage in den vergangenen Jahren verstärkt auf Investments in Einzelhandelsimmobilien spezialisiert. Sie investiert in das Refurbishment des Centers insgesamt rund 14 Millionen Euro. Das Center Management der Europa Passage liegt seit 2008 bei der ECE, die mit ihrem professionell aufgestellten Team auch für die Modernisierungsmaßnahme verantwortlich ist.

„Die Europa Passage in Hamburg ist unser Einzelhandelsflaggschiff in Deutschland“, sagt Holger Hosang, Head of Asset Management bei der Allianz Real Estate Germany GmbH. „Mit der jetzt beginnenden Umgestaltung stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Centers. Mit der Neugestaltung wird die Europa Passage auch in der Zukunft ein attraktiver Magnet für die Kunden in der Hamburger Innenstadt sein.“



„Gastronomie nimmt einen immer größeren Stellenwert beim Shopping-Erlebnis ein. Mit unserem neuen FoodSky schaffen wir jetzt ein absolutes Highlight, das unsere Besucher und Gäste immer wieder aufs Neue begeistern wird", verspricht Center-Manager Gerhard Löwe. Geplant ist der neue Gastronomiebereich als Ort mit hoher Aufenthalts- und Verweilqualität – ein Raum zum Wohlfühlen und Relaxen. Nach der Fertigstellung des neuen Food-Bereichs wird der Gastronomieanteil in der Europa-Passage bei rund 20 Prozent liegen.